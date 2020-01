Pagani. Petrelli: “Centro destra vivo anche senza la Lega”

“Chi è impegnato in politica è sempre e solo al servizio della propria città e non cerca mai di accaparrarsi primati o mettere zizzanie senza assumersi le proprie responsabilità. Siamo basiti rispetto alle dichiarazioni di alcuni esponenti della Lega di Pagani, da cui prendiamo le distanze, sottolineando che la Lega è solo una delle componenti del centro destra insieme a Forza Italia e a Fratelli d’Italia, e rimarcando che il centro destra è vivo anche senza di essa”. Così in una nota il Capogruppo di Direzione Pagani Fabio Petrelli.

“Siamo stupiti di fronte alle dichiarazioni di qualche consigliere comunale della Lega, avvezzo a cambi di casacca e di coalizione, che, nonostante fosse in maggioranza, non ha mai partecipato a consigli comunali importanti per il futuro della comunità, rispondendo non certo alle logiche della città e del suo partito, ma sicuramente a logiche personali e personalistiche – prosegue-. Quelle del consigliere della Lega sono le stesse logiche che hanno portato all’estromissione dalla giunta dell’Assessore Mattino, bersaglio fin dalla sua nomina, dei suoi stessi consiglieri e difesa, per il suo impegno, dal Sindaco Gambino e dal Facente Funzioni Sessa poi. E’ evidente che le sue parole sottendano malcelate questioni politiche e partitiche che a tutto rispondono tranne che alla città di Pagani. Pertanto, alla luce di tutto ciò, impegniamoci tutti ad abbassare i toni, a placare le polemiche e a continuare a lavorare per il bene della nostra comunità”.