Pagani. Sessa replica a FI e Udc

“Mi dispiace apprendere le parole dei rappresentanti di Forza Italia e UDC, credo che il bene della città si dimostri diversamente e non approvando variazioni di bilancio in un comune in dissesto finanziario contro ogni parere tecnico, oltre alla non condivisione di tutti gli indirizzi politici dettati da presunti consulenti e non dalle persone elette dal popolo”. Così in una nota il consigliere della Lega Pietro Sessa.

“Purtroppo la nostra città è in una situazione di stallo causata dalla sentenza che ha reso incandidabile l’Ex Sindaco Alberico Gambino, provocando lo scioglimento del consiglio comunale.

Pagani ha bisogno di altro e non dovrebbe essere utilizzata come trampolino per ambizioni personali, ma andrebbe amata e rispettata cercando di seguire le procedure corrette nel rispetto delle leggi”, conclude la nota.