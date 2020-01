Questione Pagani. La nota dell’ex assessore Cristiano Marrazzo

Questione Pagani. Dice la sua anche l’ex assessore dell’esecutivo Bottone, l’avvocato Cristiano Marrazzo.





















La situazione.

“In riferimento alla situazione politico amministrativa attuale, prendo atto con marcato rammarico del continuo ping-pong delle dichiarazioni degli amministratori e dei referenti dell’attuale maggioranza; Ritengo che la lettera della dott.ssa Perongini sia forte ed investe più punti di notevole importanza che non possono di certo essere sottaciuti” dice Marrazzo.









Elogio all’Aspa.

“La mia breve ma intensa esperienza di assessore tecnico – continua la nota – mi ha consentito di verificare le notevoli difficoltà nell’amministrare il paese ma allo stesso tempo mi ha concesso la possibilità di constatare anche i pregi; La Pagani Servizi, Agro Solidale e l’Aspa sono sempre state motivo di vanto della precedente amministrazione, motivo per il quale non comprendo perché non si difenda l’Aspa, che pur non mutando i vertici dirigenziali, ha ricevuto attacchi di basso profilo politico. Mi auguro che coloro che vivono di politica e chi invece la segue per pura passione possano congiuntamente lavorare nell’esclusivo interesse paganese evitando sterili polemiche”.