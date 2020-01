Salerno. La Polizia sventa un furto in abitazione

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile – Sezione Falchi, impiegati nei servizi di prevenzione e vigilanza durante l’evento “Luci d’artista 2019-20”, nella serata di sabato 18 gennaio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un pluripregiudicato, ritenuto responsabile di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti, transitando in via San Leonardo, hanno notato due giovani incappucciati saltare da un balcone di un’abitazione al primo piano; alla vista dei poliziotti, i due si sono dati alla fuga in due diverse direzioni, mentre uno dei due, scappando, ha buttato a terra un grosso cacciavite che è stato poi recuperato e sequestrato. Al termine di un lungo inseguimento prima con l’auto di servizio, poi a piedi, gli agenti hanno raggiunto uno dei due giovani, che ha opposto comunque resistenza anche dopo esser stato bloccato, mentre per il secondo soggetto, sono state attivate indagini per l’identificazione e la ricerca.

I proprietari dell’appartamento sono stati rintracciati ed è stata accertata l’avvenuta forzatura della persiana e della porta di ingresso. Fortunatamente nulla è stato asportato.

Il giovane bloccato durante la fuga è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto la traduzione presso la casa circondariale di Salerno – Fuorni.