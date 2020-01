San Marzano. Partono i lavori in via Papa Giovanni XXXIII. FdI: “Vigileremo”

“Finalmente siamo riusciti a strappare una promessa con una data certa alla provincia di Salerno per l’inizio dei lavori della strada di via Papa Giovanni XXXIII che da tanto ha bisogno di un serio intervento di ripristino del manto stradale e che mai ne vedevamo l’inizio. Prendiamo atto della risposta del Presidente Strianese che ci ha garantito l’inizio del lavori per Lunedì 27 gennaio e vigileremo che il tutto si realizzi secondo i criteri di gara indicati dal bando. Presto faremo presenti alla provincia ed al presidente altre criticità che purtroppo da anni ancora non sono state affrontate e risolte”. Così in una nota gli esponenti di Fratelli d’Italia di San Marzano.