San Marzano sul Sarno. Trasporto scolastico, avviata manifestazione di interesse

Trasporto scolastico, l’Amministrazione Comunale intende avviare il servizio per quanti ne chiederanno l’utilizzo. È possibile presentare la manifestazione di interesse entro il 20 gennaio. Lo comunica il vicesindaco ed assessore alle politiche scolastiche Francesca Barretta. Il servizio che potrà essere richiesto, presentando la manifestazione di interesse al Comune, prevederà un costo per i richiedenti essendo il servizio a domanda individuale. Il costo del servizio è stimato, in via presuntiva, tra € 30,00 ed € 35,00 per ciascun utente, salvo eventuali riduzioni a seguito del calcolo effettivo dei richiedenti ed esenzioni e riduzioni ulteriori nel caso di più utenti appartenenti al medesimo nucleo familiare.

“Intendiamo garantire il trasporto scolastico per quanti ne hanno necessità e ne coglieranno l’opportunità , per questo motivo abbiamo bisogno di sapere quante sono le famiglie interessate- dichiara l’Assessore- Per facilitare l’informazione saranno consegnati avviso e manifestazione di interesse anche nelle scuole. “Solo all’esito della raccolta delle stesse, il Comune potrà predisporre il servizio e ripartire i costi tra gli utenti oltre che definire fermate e modalità organizzative”.