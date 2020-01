San Valentino Torio. Sospensione dell’erogazione idrica

GORI comunica che per lavori programmati è prevista la sospensione dell’erogazione idrica da giovedì 16 gennaio 2020 alle 12:00 a venerdì 17 gennaio 2020 alle 06:00, nelle seguenti zone del comune di San Valentino Torio:

INTERO TERRITORIO COMUNALE

Sarà attivo dalle ore 12:00 del 16 gennaio il SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO CON AUTOBOTTE nei seguenti punti:

Piazza Ferrovia di fronte stazione Circumvesuviana

Via Giovan Battista Vico nei pressi Parcheggio campo sportivo

Via Provinciale nei pressi parcheggio Industria Graziella

Via San Valentino nei pressi parcheggio Mercato ortofrutticolo (Comune di Sarno)