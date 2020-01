Sarno. Gli orti sociali nell’area della “Città della scuola”

Gli orti sociali nell’area della Città della scuola. La giunta guidata dal sindaco Giuseppe Canfora ha predisposto un avviso pubblico per la realizzazione degli orti sociali nello spazio di oltre dieci ettari di dove doveva sorgere uno dei più grandi poli scolastici della provincia.







Un vecchio progetto.

La Città della scuola un vecchio progetto della Provincia di Salerno, un piano risalente a ben ventitré anni fa e rimasto irrealizzato. Nel gennaio 2019 l’affidamento di circa 95mila metri quadri: l’amministrazione comunale concesse ai privati, per fini agricoli, manutenzione cura e gestione di un’ampia area. Ora un nuovo avviso pubblico per la realizzazione di orti sociali nell’area destinata alla Cittadella scolastica, come riporta il quotidiano “La Città”. Le colture “sociali” saranno piantate su una superficie di circa 3.500 metri quadri, ricadenti nell’area già affidata a un’azienda agricola del territorio. Il terreno è tra la strada di cantiere della “Città della scuola” e via Ticino, dove il Comune di Sarno ha inteso provvedere al miglioramento e alla conservazione del verde pubblico attraverso il sostegno di privati interessati a proporre degli interventi di valorizzazione per suoli espropriati quindici anni fa dalla Provincia di Salerno. Obiettivo era quello di realizzare l’opera pubblica.





















Le lungaggini legali.

La Città della scuola a fu concepita, dal punto di vista progettuale, nel lontano 1997. Alla guida della Provincia c’era come presidente Alfonso Andria. Il progetto rimase bloccato a lungo per via di un contenzioso tra le ditte in gara terminato nel 2017. Nel 2018 la posa della prima pietra e lo svolgimento di alcuni lavori preliminari. Poi l’ennesimo ricorso al Tar di Salerno avverso la decisione della Provincia di Salerno di considerare nullo il contratto della progettazione. Ora gli orti. Gli assegnatari del terreno dovranno garantire l’accesso e la collaborazione con scolaresche per attività didattiche legate all’agricoltura, la coltivazione agricola, preferibilmente biologica, compresa la realizzazione di serre, la promozione di prodotti agricoli locali e l’organizzazione d’iniziative di carattere sociale. Per la concessione, l’affidamento dei terreni della cittadella scolastica avrà una durata di dieci anni, come quella che è stata concessa al Comune di Sarno dall’ente Provincia.