Sarno-Notte Bianca record: “Piano di rilancio commerciale”

Notte Bianca da record a Sarno, 10 mila presenze, boom di vendite nei negozi. La programmazione sarnese ha sempre più il respiro di sviluppo territoriale, commerciale e turistico.

Divertimento con i Villa Perbene, e Sarno è ormai al centro degli eventi in provincia di Salerno e dei grandi concerti grazie alla presenza e gli ottimi numeri registrati con il concerto dei Bomdabash. Una manifestazione di grande rilevo nella città dei Sarrastri animata da artisti di strada, con degustazioni, show e giochi di fuoco, gonfiabili per bambini. Famiglie intere hanno affollato la città, sfidando il freddo e conquistando una notte ricca e vivace. Grande soddisfazione per l’amministrazione comunale.

Promotore ed organizzatore l’assessore al commercio e Suap, Francesco Squillante.

“Le immagini, l’entusiasmo, la vivacità hanno raccontato in diretta, minuto dopo minuto una Notte Bianca che è molto più di un evento. – ha sottolineato Squillante – È la fotografia precisa di una città che ha una visione ambiziosa ed un progetto che compie con determinazione. Ricordo che la Notte Bianca nasce con l’obiettivo di essere notte del commercio e come tale porta avanti, forte, il piano di rilancio commerciale, di sviluppo di strategie. L’impegno profuso per tante settimane è diventato un risultato positivo che non solo è sotto gli occhi di tutti ma che è stato vissuto da tanti. Ogni ulteriore commento sarebbe superfluo e a mio avviso inopportuno. Progettare, organizzare, realizzare un evento richiede un lavoro di sinergie e di squadra che travalica ogni posizione personale nell’interesse esclusivo della nostra Sarno. Chi ha lavorato al mio fianco lo sa, ci siamo spesi ogni attimo. Coloro i quali hanno lavorato duramente con professionalità e passione anche durante l’evento, sanno di essere parte importante e fondamentale di questo risultato. Un pensiero ai commercianti sarnesi, perché hanno dimostrato di voler essere parte integrante di questo progetto, fornendo idee e consigli utili come grande esempio di democrazia partecipativa. Guardiamo avanti, abbiamo già programmato altre attività”.

Grande entusiasmo anche per il sindaco, Giuseppe Canfora.

“La Notte Bianca ha coinvolto l’intera città con una partecipazione sentita di tutti i cittadini. Un forte ringraziamento agli esercenti, ai commercianti e a tutti quelli che con il loro impegno e la loro fattiva collaborazione hanno reso possibile l’ottima riuscita di questo evento. E naturalmente un ringraziamento speciale ai musicisti, ai cantanti, agli artisti di strada, che hanno regalato a tutti noi una serata davvero indimenticabile. Un ringraziamento particolare va alla Protezione Civile “I Sarrasti”, alla Polizia Municipale, alle Forze dell’Ordine, alla Croce Rossa, ai volontari della Guardia Nazionale Ambientale, e agli uffici comunali preposti, per il servizio e il lavoro svolto, senza i quali eventi di questo genere non si potrebbero realizzare. Il Comune, con l’assessorato al commercio, retto da Francesco Squillante, ha organizzato e sostenuto l’evento perché crediamo che sia importante ‘fare squadra’ e scommettere sul commercio, sulle attività locali e sui giovani. In questo senso, il nostro impegno sarà sempre rivolto alla stretta collaborazione tra istituzioni e commercianti, affinché si possano gettare le basi per le sfide e le opportunità che ci attendono”.