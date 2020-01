Rapina a mano armata in una pizzeria di Sarno. È caccia all’uomo nell’agro Sarnese Nocerino e nel vesuviano. Il fatto è accaduto nella tarda serata di lunedì, quando il titolare della pizzeria Rody in via Paolo Falciani, Carmine Vitolo, si è ritrovato catapultano in attimi di terrore.

Il rapinatore con volto coperto e la pistola in pugno è entrato come una furia ed ha minacciato il pizzaiolo facendosi consegnate tutto l’incasso.

“Mi sono ritrovato una pistola puntata contro- ha raccontato Carmine Vitolo sui social – sono 13 anni che faccio questo lavoro, con grande sacrificio, ma non mi faccio abbattere”.

Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione agli ordini del comandante Toni Vitale, acquisite anche le immagini della rete di videosorveglianza comunale per cercare elementi utili alle investigazioni.