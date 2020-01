Sarno. Restyling edifici scolastici priorità alla «De Amicis»

Opere pubbliche: priorità alle scuole, e al completamento dell’edificio De Amicis.

È la storica struttura che svetta in pieno centro, chiusa nel 2005 per gravi problemi di stabilità, che ospitava la scuola elementare ed alcune classi del liceo classico. Ci sono i fondi per il completamento, circa 3 milioni di euro recuperati con la legge 219/81. Un recupero importante riguarda anche la struttura sportiva annessa alla scuola.

A spiegarlo è l’ assessore ai lavori pubblici ed alla manutenzione, Gaetano Ferrentino. «Finalmente la procedura dei lavori si è sbloccata e gli uffici stanno verificando i requisiti dei progettisti risultati aggiudicatari, che entro fine gennaio prenderanno l’ incarico e per questa primavera consegneranno il progetto esecutivo, già finanziato con la legge 219/81. Puntiamo per fine anno ad aprire il cantiere che porterà alla conclusione di questa lunga odissea. A breve sarà consegnato il progetto esecutivo anche della palestra della De Amicis, già finanziata. Ci auguriamo sia un importante segnale per recuperare decoro e vivibilità del centro e funzionalità di strutture importanti». Nel piano delle opere pubbliche, che ha uno sguardo importante sull’edilizia scolastica, rientrano anche le scuole medie Baccelli ed Amendola.