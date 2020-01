Sarno. Rubinetti a secco, ecco dove e quando

GORI comunica che per lavori programmati è prevista la sospensione dell’erogazione idrica da giovedì 16 gennaio 2020 alle 12:00 a venerdì 17 gennaio 2020 alle 06:00, nelle seguenti zone del comune di Sarno:

Via Roma (tratto da incrocio con Vico Marcullo a incrocio con Via Lanzara), Vico Marcullo (dal civ. 17 fino a incrocio Via Roma), Via Masseria Medici, Via Medici, Via Scesce, Via Lavorate Nuova, Piazza Andrea Crescenzi, Carrara Londrone, Località Santo Iasso, Località Masseria Muonzo, Via Carrara Santo Iasso, Via Masseria Spagnuolo, Via Vecchia Lavorate, Località Masseria Spagnuolo, Masseria Pigliuocco, Via Masseria Muonzo, Via Acquarossa, Via Lavorate Centro, Via Fraina, Località Masseria Monturiello, Masseria Stefanelli, Via Masseria Iermaniello, Via Serrazzeta, Via II Conceria Ruotolo, Località Masseria Prezza, Via Saltimatti, Via Pantano Gnilino, Via Masseria Prezza, Via Masseria Monturiello, Via Fontanelle, Via Masseria Inferno, Via Provinciale Amendola, Contrada Cognulo, Via Indipendenza, Via San Valentino, Via Ticino, Via Carrara Cognulo, Piazza Lago, Via Masseria Pirocca ed in tutte le traverse della zona.

Sarà attivo dalle ore 12:00 del 16 gennaio il SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO CON AUTOBOTTE nei seguenti punti:

Via Nuova Lavorate nei pressi parcheggio piscina Vitalica

Via San Valentino nei pressi parcheggio Mercato ortofrutticolo

Via Provinciale nei pressi parcheggio Industria Graziella (comune di San Valentino Torio)