Scafati. Case comunali, dirigente minacciata. Nei guai una coppia scafatese

Volevano ad ogni costo le chiavi dell’appartamento popolare da cui erano stati sfrattati tre anni fa, arrivando a minacciare la responsabile comunale di settore. Scatta la denuncia per una coppia scafatese. I due si sono presentati martedì mattina negli uffici comunali distaccati in via Armando Diaz, dove ha sede l’ufficio Patrimonio guidato dalla dottoressa Anna Sorrentino, esperta veterana della macchina amministrativa scafatese. Secondo il racconto della dirigente, è la donna a chiederle le chiavi dell’appartamento, un immobile Iacp situato al terzo piano, isolato 9, in via Martiri D’Ungheria. “Vi sono le finestre aperte” dirà alla dirigente, temendo per le masserizie di sua proprietà all’interno. L’appartamento era stato in precedenza occupato abusivamente dalla loro numerosa famiglia, sfrattata a marzo 2017, durante gli anni di commissariamento, con l’Antimafia che seguiva le vicende amministrative scafatesi. All’interno dell’immobile sono presenti ancora arredi e suppellettili della famiglia. La dirigente all’insistente richiesta prende tempo, è necessario andare sul posto con la Polizia municipale, e seguire un procedimento ben preciso. Al rifiuto la donna si altera, e con toni non propriamente cordiali dirà all’indirizzo della dirigente comunale che mai avrebbe tolto la propria roba dall’appartamento, affinché nessun altro potesse rioccuparlo, ovviamente abusivamente. Uscita la moglie, è il marito ad entrare in ufficio ripetendo “con toni minacciosi” di riavere le chiavi. “Non ti ho scassato l’altra volta, ma stavolta non passa” avrebbe detto in dialetto alla dottoressa Sorrentino. Con la Sorrentino sono presenti altri impiegati, allarmati dalle urla dell’uomo. Sarà la moglie a cercare di calmarlo, trascinandolo fuori dagli uffici. “Questa volta non gliela faccio passare liscia” le ultime parole prima di andare via. Spaventata, la Sorrentino si recherà alla vicina caserma dei carabinieri sporgendo formale denuncia dell’accaduto ai militari guidati dal tenente Gennaro Vitolo.

Nel frattempo in via Martiri D’Ungheria si recherà una pattuglia della Polizia Municipale, agli ordini del comandante Giovanni Forgione. Sul posto, i caschi bianchi accerteranno l’effettiva apertura degli infissi, e con il supporto di un tecnico provvederanno a chiudere tutto e rimettere i sigilli alla porta di ingresso. Ad occupare l’appartamento in precedenza era stata la madre della donna, sfrattata nel 2017. La stessa donna la sera del 22 gennaio scorso ritenterà di rioccupare l’immobile. Tentativo andato vano grazie all’intervento di Polizia Municipale e carabinieri. Ai militari aveva detto di temere che qualcun altro potesse occupare l’appartamento, con dentro ancora le loro masserizie. Alla dottoressa Sorrentino la solidarietà dell’amministrazione comunale e del sindaco Cristoforo Salvati. “Ciò che è accaduto nella giornata di ieri è di una gravità inaudita. Non ci facciamo intimorire da nessuno. Continueremo la nostra battaglia per garantire il rispetto delle regole ed il ripristino della legalità in questo paese – così il primo cittadino – Proseguiremo il nostro lavoro per liberare gli alloggi che fino ad oggi sono stati occupati abusivamente e per consegnarli agli aventi diritto. Alla dottoressa Sorrentino rinnoviamo la nostra stima e la nostra fiducia, ringraziandola per il suo impegno e la sua abnegazione”. Vicinanza anche dalle forze consiliari di opposizione. “La Dirigente Sorrentino è un baluardo di legalità del Comune di Scafati – così Giuseppe Sarconio, M5S – Chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire per potenziare la sicurezza negli uffici. La gestione degli immobili deve andare nella direzione tracciata nella relazione sullo scioglimento del Comune di Scafati: nessun passo indietro o tentennamenti”. “Episodi come questi dimostrano come sia ancora in salita la strada per ripristinare un senso avvertito e diffuso di legalità in tutta la nostra comunità – la solidarietà del Pd – Non bisogna mai abbassare la guardia dinanzi a simili episodi di prepotenza e di violenza”.

Adriano Falanga