Scafati. Centro commerciale naturale in centro. Arriva il primo si di Palazzo Mayer

Rilancio del centro storico, arriva una prima fumata bianca. Ieri mattina nella stanza del sindaco Cristoforo Salvati si è avuto il primo tavolo tecnico per gettare le basi di un progetto per il recupero e rilancio del centro città. A dare un impulso alle Istituzioni cittadine era stato, pochi giorni fa, Don Giovanni De Riggi, parroco della Chiesa Madre di Santa Maria Delle Vergini. “Un progetto che punti a dare vita al comparto commerciale, attraverso una politica di sgravi comunali e iniziative private” aveva spiegato De Riggi. “Siamo molto contenti dell’interesse mostrato da Don Giovanni, ma anche delle associazioni di categoria, perché vanno nella stessa direzione di quella che è la volontà di questa amministrazione, e sulla quale stavamo già lavorando” spiegano il primo cittadino e il consigliere delegato al Centro Storico, Luca Maranca. Allo stesso tavolo con loro anche il parroco, e i responsabili dei settori Commercio-Suap, Urbanistica, con il comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione. “C’è ampia convergenza e sinergia” conferma Maranca. “E’ emersa una chiara volontà di creare un centro commerciale naturale. Il Comune in questa fase si farà promotore di una nuova visione del centro città, caratterizzato da una forte vocazione enogastronomica – continua il consigliere delegato – naturalmente è imprescindibile l’iniziativa privata degli imprenditori per il lancio di nuove start up”. Allo studio una serie di sgravi per l’occupazione di suolo pubblico, quali dehors, ma anche tassazione agevolata per le nuove attività, oltre alla previsione di una sostanziale modifica al piano viario, immaginando corso Nazionale e piazza Vittorio Veneto a doppio senso di circolazione. “E’ una richiesta che ci arriva dalle associazioni di categoria, sulla quale stiamo già lavorando”. Prossima tappa è l’incontro con le rappresentanze dei commercianti: “quelle riconosciute su scala nazionale – chiarisce ancora Maranca – gettando le basi del futuro consorzio per il centro commerciale naturale”. L’architetto D’Amico, responsabile Urbanistica, ha confermato la possibilità già esistente di ristrutturare gli immobili, oltre al loro cambio di destinazione d’uso. Un censimento di coloro che occupano gli immobili, spesso in nero e senza autorizzazioni, è l’impegno invece di Giovanni Forgione. “Ognuno è chiamato a fare la sua parte. Fino ad oggi le attività in centro hanno aperto e chiuso perché il Comune non aveva una chiara visione del suo centro storico. Noi immaginiamo un’area commerciale naturale a vocazione enogastronomica. Siamo capitale dell’Agro nocerino sarnese, eccellenza di tanti prodotti tipici rinomati e apprezzati. La valorizzazione riparte da qui” conclude Maranca.

Adriano Falanga