Scafati. Dossier: Commercio in agonia, in tre anni perse 100 attività

“A Scafati chiudono le attività commerciali, il commercio muore”. Sono mesi che gli esercenti scafatesi portano avanti questa tesi, in particolare gli associati di Scafati Cresce, che raccoglie decine commercianti iscritti. L’associazione presieduta da Vincenzo D’Aragona in segno di protesta aveva proposto, con successo, l’esposizione di lumini funebri sull’uscio delle attività commerciali. Palese quindi il messaggio: “celebriamo il funerale del commercio scafatese”. In realtà, più che scomparire, il tessuto commerciale locale sembra stia trasformandosi. Lo dicono i dati ufficiali elaborati dalla dottoressa Irene Giannattasio, responsabile Studi, Supporto Strategico e Programmazione – Statistica e Prezzi della Camera di Commercio di Salerno. Dall’analisi del triennio 2016/2019 (il 2019 relativo al terzo trimestre) abbiamo un saldo complessivo negativo di quasi 100 attività. Significa, tra nuove aperture e chiusure, che Scafati ha perso un centinaio di investitori. Erano 4.876 le partite iva nel 2016, scese a 4.778 a settembre 2019. Un trend ampiamente confermato dal rapporto aperture/chiusure per ogni anno. Nel 2016 alzavano serranda 386 attività, rispetto alle 310 che cessavano. Negli anni il dato si è amaramente invertito. A settembre 2019 saranno 232 le nuove imprese, a fronte delle 266 che hanno dato l’addio. L’anno nero si conferma il 2018, quando chiuderanno 322 attività a fronte delle 274 start up registrate. E’ vero che il saldo vede un netto meno100, ma è anche vero che se un settore piange, un altro ride. Ad avvertire maggiormente la crisi è il settore del commercio, ingrosso e dettaglio. Un dato ampiamente corrispondente alla realtà dei fatti, segno che gli allarmi lanciati dalle associazioni di categoria non sono campati in aria, o frutto di strumentalizzazioni politiche. A Scafati il commercio è letteralmente in agonia. C’erano 1.882 attività nel 2016, scese drasticamente a 1.750 nel terzo trimestre 2019. Una crisi che ha lasciato sul campo ben 132 attività commerciali. Non è difficile immaginare i motivi. Il calo segue esponenzialmente gli anni del commissariamento, tra tasse al massimo, carenza dei servizi come la pubblica illuminazione, la sicurezza, la viabilità, la raccolta dei rifiuti.

A pagarne le spese, inevitabilmente, sono stati proprio i piccoli commercianti. E il trend non accenna a stabilizzarsi neanche nel 2019, seppur i dati si riferiscono al primo trimestre di insediamento della nuova amministrazione comunale. L’unica certezza registrata fino a gennaio 2020 è un pacchetto di buoni propositi, che sostanzialmente è ben altra cosa da un pacchetto di proposte immediatamente realizzabili. E le criticità che hanno comportato la fuga degli investitori ad oggi si presentano pressoché le stesse. Non solo il commercio, anche il comparto Agricoltura registra nel triennio un -53. Le 576 aziende agricole del 2016 sono scese a 523 nel settembre 2019. Curiosamente, nell’amministrazione Salvati siedono Alfonso Di Massa e Alfonso Fantasia, figure apicali nel comparto associazionistico di riferimento, su scala locale. Perse anche una decina di attività manifatturiere. E’ positivo invece il saldo delle attività di alloggio e ristorazione: +31 nuove attività. Un dato che combacia con quanto scritto da Agro24 poco tempo fa, riguardo il boom di B&B. In realtà, il nostro articolo denunciava anche e soprattutto l’enorme divario tra alloggi regolari e quelli in nero. Crescono anche i servizi finanziari, le attività di noleggio, e quelle dedite a giochi e scommesse. Insomma, si produce di meno, ma si spende di più in servizi. A cedere il passo sono state soprattutto le imprese individuali, erano 2.784 nel 2016, scese a 2.559 a settembre 2019. Significa che 225 piccoli imprenditori hanno gettato la spugna. Cala l’iniziativa individuale e sale quella di capitali. Sono quasi 200 le nuove società di capitali infatti, dalle 1.245 del 2016 alle 1.436 del 2019. Scafati cambia rotta, anche perché l’analisi dimostra che i capitali sono investiti in attività che generano ben poco indotto e richiesta di lavoro. Salvati ne tenga conto nella imminente rimodulazione della Giunta.

Adriano Falanga