Scafati. Flop Guardie Ambientali. Città ancora ostaggio dei rifiuti

“Stamattina hanno deciso di chiudere il marciapiede per monnezza”. E’ decisamente contrariato Sergio, commerciante del corso Nazionale, davanti ad una mini discarica urbana sulla soglia della sua attività commerciale. “E’ così da anni ormai. E non siamo in periferia, ma in pieno centro. E’ davvero così difficile contrastare questa vergogna? Avevo sentito parlare di Guardie Ambientali, ma che fine hanno fatto?”. La montagna ha partorito il topolino. Era infatti il 5 dicembre dell’anno scorso, quando il sindaco Cristoforo Salvati in conferenza stampa presentò alla città il Wwf Italia, vincitore del bando per guardie ambientali promosso dall’assessore alla Sanità Alessandro Arpaia. “La settimana prossima saranno già operativi, tramite decreto saranno investiti del potere di elevare multe. Prevediamo anche l’ausilio di foto trappole per individuare i trasgressori”. In scaletta interventi previsti per una serie di aree considerate critiche, come ad esempio le case popolari di via Bernini. A distanza di due mesi però, non c’è traccia ne delle guardie ambientali, ne delle multe e soprattutto delle foto trappole. Al contrario, la spazzatura abbandonata in spregio al regolamento è sempre sul ciglio stradale. I volontari del Wwf dovevano essere da supporto per le forze dell’ordine impegnate sul territorio, in particolare con la Polizia Municipale, in pesante carenza di uomini. “Le Guardie Ambientali al momento stanno affiancando i vigili urbani” spiega Alessandro Arpaia, da assessore ha fortemente voluto questa convenzione, finalizzata non solo alla lotta ai cafoni del sacchetto, ma anche agli sversamenti illegali nel fiume Sarno. Una squadra di almeno 4 uomini operativa per 20 ore settimanali, notte compresa. Forse poche per un monitoraggio continuo, ma sufficienti se impiegate per aree a rischio, e soprattutto tramite l’ausilio di foto trappole. A due mesi c’è chi parla di flop, considerato lo stanziamento di 10mila euro quale contributo spese annuale.

“Nessun flop. Abbiamo perso del tempo per definire la possibilità di accertamento e contestazione diretta delle guardie ambentali – chiarisce Arpaia – Secondo la Prefettura che ha emanato delle direttive le guardie ambientali non possono fare multe. Definito questo, entro questa settimana iniziano i controlli”. Senza possibilità di sanzionare i trasgressori, i volontari possono fare ben poco. Vana anche la speranza nel supporto di foto trappole. “Per quanto riguarda le rilevazioni video è in valutazione la norma se può essere applicata” puntualizza ancora l’assessore. Praticamente vengono meno tutti i buoni propositi che avevano acceso una speranza dalla collaborazione delle Guardie Ambientali. Non resta che trovare altre soluzioni. Ed è in questa direzione che sta lavorando da alcune settimane Daniela Ugliano, consigliera delegata all’Ambiente e dal sindaco messa a capo di un tavolo politico finalizzato allo studio di soluzioni alternative. “Stiamo studiando, e siamo a buon punto, un nuovo sistema di raccolta rifiuti che supererà l’attuale porta a porta, secondo noi non più efficace per una città come Scafati”. Il sistema prevede l’introduzione dei cosiddetti “bidoni intelligenti”, e la copertura finanziaria sarà ricavata dall’enorme risparmio sui costi del personale. La Ugliano non anticipa nulla in più, certo è che il sistema allo studio in coordinamento con l’Acse, richiede un utilizzo di personale di gran lunga minore rispetto alle decine di unità necessarie per il porta a porta. “In questo modo gli esuberi potranno dedicarsi ad altre mansioni” conferma la consigliera di Identità Scafatese. “Contiamo di essere pronti per il prossimo autunno” la promessa. Una commissione speciale Ambiente “aperta anche alla società civile” è la proposta di Mario Santocchio, Presidente del Consiglio Comunale. “Conto di portare in Aula a breve la proposta, che prevede una commissione politica allargata a comitati e associazioni. E’ fondamentale fare sinergia” dice Santocchio. E’ fondamentale soprattutto agire, dati i risultati.

Adriano Falanga