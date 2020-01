Scafati. Minacce alla vigilessa, danneggiata la sua auto. Si indaga

Le hanno rigato entrambe le fiancate della sua Audi Q3 parcheggiata sotto casa, ancora un atto intimidatorio a danno di un agente della Polizia Municipale scafatese. Questa volta è toccata alla vigilessa M.C. 56enne maresciallo in servizio al comando di via Melchiade. I fatti risalgono a qualche settimana fa, quando l’agente ha trovato quei due lunghi graffi su entrambi i lati della sua auto, parcheggiata sotto casa in via Giovanni 23°. Dalla consistenza del danno appare evidente, ad un occhio attento ed esperto come quello della vigilessa, che si è trattato non di un incidente bensì di un gesto volontario, avente scopo intimidatorio o forse un dispetto legato alla sua attività professionale. Ad indagare sull’accaduto sono i carabinieri della locale tenenza al momento retta dal maresciallo maggiore Antonello Catapano, presso la quale la sottufficiale dei caschi bianchi ha sporto regolare denuncia contro ignoti. I militari in queste ore stanno vagliando le immagini registrate da alcune videocamere di sorveglianza private situate nella centralissima strada scafatese che collega corso Nazionale con via Martiri D’Ungheria. Dalle immagini l’attenzione è caduta su due uomini che avvicinandosi all’auto in sosta, con fare sospetto sembrano tendere il braccio verso il mezzo, come a volerlo toccare. I due potrebbero essere identificati già nelle prossime ore, qualora dalle immagini dovessero emergere ulteriori dettagli utili. Un episodio increscioso, che segue ad un altro accaduto neanche un mese fa a danno del maresciallo Giuseppe Fontanella, veterano dei caschi bianchi scafatesi. In questo caso furono scoperte delle frasi ingiuriose, con tanto di nome e cognome, scritte sul muro del parco residenziale in via Catalano, dove vive l’uomo. Si scoprirà essere il secondo tentativo, in quanto già a giugno l’ignoto vandalo commise lo stesso identico gesto. In entrambi i casi si ignorano i motivi che hanno spinto a compiere tali gesti. Non si esclude la pista della ripicca per una semplice multa ricevuta, così come non si esclude un vero e proprio tentativo di intimidazione legato ad un rifiuto relativo a delle richieste al limite della legalità. Con l’avvento del tenente colonnello Giovanni Forgione, e nonostante la pesante carenza di uomini e mezzi, i caschi bianchi hanno letteralmente triplicato le loro attività, elevando migliaia di contravvenzioni per violazioni al codice della strada, ma anche intensificato i controlli antiabusivismo edilizio e commerciale, oltre a monitorare il valzer delle residenze fittizie. Una pratica legata il più delle volte all’ottenimento di benefici e sussidi per il sostegno alla persona, come il reddito di cittadinanza. Nei giorni scorsi furono i sindacati a scrivere al primo cittadino Cristoforo Salvati e al Prefetto di Salerno Francesco Russo. “Desta preoccupazione il dilagare dei predetti fenomeni intimidatori, per tale motivo invitiamo il Signor Sindaco, nell’interesse preminente della sicurezza e segno tangibile di presenza delle Stato di Diritto, di valutare di attivare il Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica”. Così Cgil, Cisl e Uil provinciali.

Adriano Falanga