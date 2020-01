Scafati. Rifiuti: emergenza infinita. “Bisogna spazzare a mano”

L’Epifania tutte le feste porta via, ma non la spazzatura. Non sono passati inosservati i quintali di rifiuti rimasti a terra nell’ultimo week end del lungo ponte festivo dell’Epifania. Complice anche il forte vento, che ha contribuito a diffondere i rifiuti lungo strade e marciapiedi. “MI chiedo che fine abbia fatto il classino netturbino armato di scopa e paletta. Non sempre è questione di inciviltà, a mancare è spesso anche il più elementare dei servizi: lo spazzamento manuale”. Parole di uno dei pochi commercianti che ancora resistono a tenere alta la serranda nel centro storico della città. Se ne sono accorti anche i volontari del Laboratorio Vitrare, da mesi attivi nell’opera di sensibilizzazione alla raccolta differenziata, e al decoro urbano del centro storico cittadino. “Nonostante i risultati positivi raggiunti dall’iniziativa Vitrare Puliti, alcune strade del Centro Storico ed in particolare Piazzetta Sansone e via Nazario Sauro appaiono nuovamente invase dai rifiuti – spiegano gli organizzatori in una nota – Per questo i cittadini del quartiere Vitrare, chiedendo disperatamente all’Amministrazione ed alla Società ACSE di aiutarli ad uscire da questa grave condizione di degrado, hanno organizzato una Giornata straordinaria di Pulizia per Piazzetta Sansone e per le aree limitrofe invitando anche Associazioni, Parrocchie e Comitati attivi nel centro storico a dare il loro contributo”. Sabato 11 gennaio, dalle ore 9:30 i volontari riprenderanno di nuovo scopa e paletta, cercando di riportare un minimo di decoro urbano al quartiere. In questi giorni festivi più volte si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere diversi cumuli di rifiuti dati alle fiamme. Una situazione difficile, e non solo nel centro storico. Il Partito Democratico punta l’indice, ancora una volta, contro il numero dell’Acse, Daniele Meriani.

“La città di Scafati continua ad essere invasa da cumuli di immondizia, le strade a non essere spazzate, la raccolta differenziata a non crescere nonostante i giochi di prestigio, le tasse ad essere tra le più alte della Regione – Così Michele Grimaldi, segretario cittadino – D’altronde gli unici ad essere soddisfatti dall’attuale stato di cose sono solo due categorie: il Sindaco e la sua Giunta, che così come al solito possono non assumersi nessuna responsabilità e dire che operano in continuità con la Commissione straordinaria, come se li avessero votati per questo, e qualche politico che spera di essere riciclato o promosso nel futuro Consiglio di amministrazione dell’Acse, al quale siamo contrari, considerandolo un inutile spreco di risorse e probabilmente anche contro la legge”. Da Palazzo Mayer la situazione non è passata inosservata. “Allo Stir di Battipaglia si susseguono disagi che creano un ritardo nel conferimento della frazione indifferenziata. E siccome la legge non permette all’Acse di trattenere i rifiuti una volta caricati sui compattatori, inevitabilmente questi rimangono a terra” spiega Daniela Ugliano, consigliera delegata all’Ambiente. Alcuni autisti avrebbero infatti raccontato di lunghe attese nei pressi del sito di stoccaggio di competenza dell’Ente Provincia di Salerno. Attese a volte considerate ingiustificate perché in assenza di altri mezzi in attesa di conferire. Venerdì sera il sindaco Cristoforo Salvati ha già convocato una riunione con la sua maggioranza proprio per discutere di Acse. Non solo disservizi, Salvati dovrebbe prendere atto della volontà della sua squadra di restituire alla partecipata uno cda di nomina politica, prevedendo anche la figura di un direttore tecnico, che potrebbe essere lo stesso Meriani. Al momento la coalizione non ha una soluzione unanime.

Adriano Falanga