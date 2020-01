VIDEO – Nocera Inferiore. Effetto Clementino a Capodanno

Clementino fa il pieno. Piazza Diaz era tutta per il giovane rapper partenopeo, scelta musicale della città capoluogo dell’agro per aprire il 2020

Nocera Inferiore. Effetto Clementino a Capodanno.





















Pieno in Piazza.

Oltre 10mila fans.

Clementino non ha disatteso le aspettative della vigilia sul palco allestito a pochi metri dalla casa comunale, accolto da migliaia di fans, si calcola sulle 10mila presenze, per lo più giovanissimi arrivati da tutto il comprensorio per supportare il loro cantastorie.