VIDEO – Partecipate. Michele Russo: esiste una questione “Scafati Sviluppo”

La bocciatura in Consiglio comunale del Piano di Razionalizzazione delle partecipate dell'Ente - obbligatorio per legge – rende ancora più difficile la gestione per l’Amministrazione Salvati.

Michele Russo: esiste una questione Scafati Sviluppo.





Bocciatura per Salvati.

Disattenzione.

Il Sindaco non si sarebbe accorto che il Ragioniere capo aveva tralasciato nella preparazione, della delibera del Piano, di inserire tra le partecipate dell’Ente la società Scafati Sviluppo, società della quale il Comune detiene il 100% delle quote ed il potere esclusivo di nomina e controllo dei relativi Organi. Una società titolare di un patrimonio che, in quanto fallita, è ora amministrato dagli Organi Fallimentari.