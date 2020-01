VIDEO – S.Egidio del Monte Albino. Carpentieri alle corde Strianese incalza

Sant’Egidio del Monte Albino. Carpentieri alle corde Strianese incalza.





















Tempi duri per il sindaco Carpentieri che non ha più una stabile maggioranza.

Almeno per adesso. Il consiglio comunale di fine anno è stato molto difficile per il sindaco Nunzio Carpentieri, infatti non avrebbe più i numeri per poter amministrare oppure di volta in volta dovrà confrontarsi con una nuova realtà consiliare indipendente.









Un nuovo gruppo consiliare.

Proprio in consiglio comunale è stato sancito un nuovo gruppo consiliare formato da Laura Orlando, Massimo Giordano ed il capogruppo Francesco De Angelis.







Doppia bocciatura.

Carpentieri è stato bocciato per mancanza del numero legale anche sul voto dei debiti fuori bilancio. Per Carpentieri il 2020 si apre sotto cattivi auspici, anche in vista delle elezioni regionali dove il suo partito lo vorrebbe candidato numerico. Dure le critiche di Anna Pia Strianese proprio all’indirizzo di Carpentieri che però fa un appello al buon senso del primo cittadino.