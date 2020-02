Agro. Prosegue l’azione di AILMAG per il territorio

L’Associazione Italiana Lotta al Melanoma Amici di Gabriella Pomposelli, attraverso una raccolta

fondi mirata ha potuto acquistare un dermatoscopio, importante strumento diagnostico utile per la

prevenzione dei tumori della pelle, che mercoledì 12 febbraio alle ore 10.30 consegnerà all’Unità

operativa complessa di Dermatologia dell’ospedale di Pagani, alla presenza della dott.ssa Maria

Teresa Uzzato , della dott.ssa Raffaella Manzo e dei dirigenti ospedalieri.

Prosegue quindi l’azione di Ailmag per il territorio, volta a sensibilizzare sempre di più le persone

sulla cultura della prevenzione che, attraverso questo strumento diagnostico potrà divenire più

accurata ed efficace.

La tutela della salute e la diffusione della cultura della prevenzione sono gli scopi principali

dell’Associazione che attraverso azioni come quella in oggetto mira a raggiungere l’obbiettivo per il

quale è nata: “ riuscire a salvare almeno una Vita in più”.