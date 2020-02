Angri. Il centrodestra punta all’unità

“Il centrodestra quando è unito vince!”, partendo da questa considerazione i coordinatori dei partiti di centrodestra si sono seduti allo stesso tavolo per dare vita a una coalizione coesa alle prossime amministrative.

“I coordinatori politici di Fratelli d’Italia, Forza Italia, il movimento Cambiamo con Toti e Lega si sono incontrati in queste sere per giungere uniti all’appuntamento amministrativo elettorale che si terrà tra pochi mesi in città – si legge in una nota -.

I rappresentanti delle forze politiche hanno condiviso l’idea che il centrodestra debba farsi carico una proposta politica seria e responsabile e per questo hanno deciso che il confronto proseguirà con un accurato lavoro di approfondimento sui vari temi di particolare interesse per il bene della nostra amata Angri”.