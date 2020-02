Angri. Coronavirus. Sindaco smentisce una fake news

Fake news angresi. Il primo cittadino Ferraioli costretto a smentire voci di chat che stanno circolando in queste ore sopratutto a mezzo chat sugli smartphone. Ecco la nota:

Solo voci.

“Circolano voci infondate sulla presenza di soggetti in quarantena nella nostra città. Si tratta di notizie assolutamente infondate. Se e quando dovesse accadere, saranno adottate immediatamente le misure previste dal D.L. 23/02/2020 e la popolazione sarà tempestivamente informata. Atteniamoci alle indicazioni ufficiali e non amplifichiamo inutili allarmismi. Per quanto ci riguarda, la nostra amministrazione sta mettendo in campo tutte le misure di prevenzione e questo basta per farci stare tranquilli”.

No fake news.

“Noi angresi siamo una comunità unità, vi prego di non dare spazio alla “Fake News”, il mio consiglio è di tenere alto il ” ” e ” “, invitandovi a considerare soltanto le comunicazioni che arrivano dai canali informativi ufficiali del Governo, del Ministero della Salute e della regione Campania”.