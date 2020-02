Angri. Via Nazionale, strisce pedonali cancellate vero pericolo

Viabilità pericolosa in Via Nazionale. Vengono segnalati vari ostacoli lungo la ex strada Nazionale per i pedoni e gli automobilisti. Lungo i circa due chilometri di tratto di competenza angrese da tempo, la segnaletica orizzontale, ovvero strisce pedonali e delimitazione degli stalli per la sosta è abrasa dal tempo e dai mancati interventi di manutenzione. La zona è soggetta a frequenti sinistri stradali. Si registrano anche molti investimenti di pedoni proprio in prossimità degli attraversamenti perdonali.





















Interventi urgenti.

La segnaletica verticale ha necessario bisogno d’interventi manutenzione e di rinforzo proprio a ridosso degli attraversamenti pedonali resi ormai invisibili e pericolosi dalla cancellazione delle strisce, in particolare nei pressi della Chiesa Madonna della Pace e nell’intersezione con il cavalcavia di Via Santa Lucia in località Quarto.









Squadra di addetti decimata.

Dal comando di Viale Michelangelo fanno sapere che è stata bandita una apposita gara d’appalto per la realizzazione della segnaletica. La squadra addetta alla manutenzione della segnaletica stradale, infatti, negli ultimi due anni, è stata decimata da pensionamenti e altre mancanze, resta in organico una sola unità.

L.V.