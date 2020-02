I carabinieri sequestrano 8 quintali prodotti alimentari etnici

I Reparti Tutela Agroalimentare (RAC) dei carabinieri di Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina, nell’ambito di controlli compiuti in 34 aziende in tutta Italia che si occupano di stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agroalimentari etnici, hanno sequestrato nelle ultime settimane oltre 8 quintali di merce, la gran parte (610 kg) perche’ sprovvista di elementi utili a rintracciarne la provenienza. Altri 210 chilogrammi di prodotti sono stati sequestrati perche’ in cattivo stato di conservazione e i titolari di due attivita’ commerciali sono stati denunciati. Nel corso delle operazioni di controllo e’ stata anche disposta la chiusura di un’attivita’ commerciale per gravi carenze igienico-sanitarie. Contestate sanzioni amministrative per 26.500 euro. (ANSA)