Carmine Rispoli, barbiere di Angri, trionfa in un’altra competizione europea

Carmine Rispoli, ha vinto gli international cup 2020 che si sono tenuti in Albania lo scorso weekend nella categoria old school.

Il titolare di Barber Doria non è nuovo a questo tipo di vittorie avendo già trionfato nel settembre 2019 agli europei di Sofia sempre nella categoria old school .

“Quando hanno annunciato la mia vittoria quasi non ci credevo, poi ho ascoltato le note di We Are The Champions e qualcuno mi ha messo la bandiera italiana attorno al collo e lì ho realizzato che avevo vinto”.

Quante ore passi ad allenarti al giorno?​

Queste vittorie sono frutto del sacrificio. Solitamente dopo una giornata normale di lavoro passo altre due ore ad esercitarmi.

​

A chi vuoi dedicare questa vittoria?

A mia moglie e i miei figli​ che mi hanno sempre sostenuto e al mio maestro Alfredo​ Amoroso senza il quale questi successi non sarebbero mai venuti.

Il prossimo impegno?

A casa con mia moglie ed i miei figli