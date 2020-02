Cava de’Tirreni. Caso sospetto di Coronavirus. È un bimbo di 3 anni

Caso sospetto di coronavirus a Cava de’Tirreni.

“Nel primo pomeriggio di oggi, presso l’Ospedale Santa Maria dell’Olmo, è stato attivato il protocollo previsto in caso di sospetto Coronavirus, per un bambino di 3 anni – scrive il sindaco Servalli su Facebook – Allo stato, sentiti i vertici del nosocomio cavese, sono in corso gli esami di rito presso l’Ospedale Cotugno di Napoli, per accertare se il bambino è affetto o meno dalla patologia. In attesa della diagnosi, così come prevede il protocollo, l’attività del Pronto Soccorso dell’ospedale è stata sospesa”.