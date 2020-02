Cava de’Tirreni. “Servizio di trasporto diversamente abili”, avviso

È stato pubblicato da parte dei Servizi sociali l’Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione negoziata, ex art.36 D.Lgs. 50/2016 mediante RDO, sul MEPA di Consip S.p.a., per l’affidamento del “Servizio di trasporto ed accompagnamento di utenti diversamente abili presso il Centro ANFFAS di Salerno”.

La manifestazione di interesse, redatta utilizzando il Modello A, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/02/2020 mediante:

a) consegna a mano, a mezzo posta o corriere, in busta chiusa al seguente indirizzo: Comune di Cava de’ Tirreni – III Settore – Servizi alla Persona – Piazza Eugenio Abbro – 84013 Cava de’ Tirreni.

Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di trasporto ed accompagnamento di utenti diversamente abili presso il centro ANFFAS di Salerno”;

b) pec all’indirizzo amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di trasporto ed accompagnamento di utenti diversamente abili presso il centro ANFFAS di Salerno”.