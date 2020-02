Cava. Maltrattamenti e rapina alla ex fidanzata, arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni hanno proceduto all’arresto di N.G., 38enne cavese, in quanto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver commesso, in precedenza, la rapina del cellulare dell’ex fidanzata.

Gli agenti, a seguito di segnalazione di una aggressione in atto, si sono recati presso l’abitazione dei richiedenti in Cava de’ Tirreni. Sul pianerottolo davanti alla porta di casa, vi era l’uomo che inveiva con minacce ed offese, nei confronti della sua ex fidanzata e del suo attuale compagno, in preda ad uno stato d’ira dettato dalla gelosia nei confronti della donna.

Gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo nei suoi tentativi di aggressione, non senza difficoltà. Pochi minuti prima, mentre la donna stava rientrando a casa con la sua autovettura, era stata seguita e fermata dall’ex fidanzato, il quale con la forza l’aveva trascinata fuori dall’autovettura. Durante l’aggressione le aveva preso con violenza il cellulare dalla tasca del cappotto. La donna terrorizzata si era rifugiata presso l’abitazione dell’attuale compagno, dove era stata raggiunta dall’ex, che aveva malmenato anche il ragazzo ed i suoi fratelli, intervenuti in sua difesa.

Dopo averlo condotto presso gli uffici del commissariato per gli accertamenti di rito, N.G. è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo.