Coronavirus. Comitato Provinciale Ordine Pubblico e Sicurezza

Il Comune di San Valentino Torio sta seguendo con massima attenzione l’evoluzione della situazione Coronavirus, impegnandosi ad assumere ogni iniziativa di pubblica utilità ed ogni provvedimento di propria competenza nel rigoroso rispetto di ordinanze e protocolli diramati dalle istituzioni nazionali e regionali.

“Alle 17,00 di oggi pomeriggio – dichiara il Sindaco Michele Strianese – parteciperò alla riunione del Comitato Provinciale Ordine Pubblico e Sicurezza convocata in Prefettura per recepire le indicazioni che saranno assunte nel corso degli incontri che il Presidente della Regione Campania sta svolgendo con i vertici sanitari e la Protezione Civile. Solo a seguito di questo incontro dirameremo disposizioni per il territorio comunale, in modo tale che le decisioni e le disposizioni siano quanto piu’ possibili coordinate con il Prefetto, la Regione Campania, la Provincia di Salerno e l’ Asl Salerno

Voglio tranquillizzare tutti i nostri cittadini quindi, il nostro territorio comunale non presenta casi di contagio, e comunque ci stiamo muovendo con la massima attenzione. Per questo invito tutti alla collaborazione, evitando di dare ascolto a notizie false e allarmistiche. Sicuramente è bene affidarsi solo alle comunicazioni pubblicate sui siti ufficiali istituzionali.”