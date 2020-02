Coronavirus. Nicola Campitiello(FI): “E Pagani cosa fa?”

Campitiello: "convocare un tavolo Tecnico con i referenti di settore per sviscerare la situazione presente sul Territorio in merito alla questione Corona Virus ed adottare tutte le misure indispensabili"

“In qualità di cittadino paganese e consigliere comunale, visto l’immobilismo ed il silenzio del Sindaco f.f.,seppur dimissionario ma ancora in carica, invito ufficialmente il Sindaco f.f., in qualità di massimo rappresentante della Salute Pubblica Paganese,a seguire l’ esempio dei Sindaci dei comuni confinanti e,senza creare falsi allarmismi, ma senza sottovalutare una situazione che sta diventando quanto meno anomala,a dare seguito alla comunicazione avvenuta il 21 c.m. dal Ministero della Salute , seguita dalle varie comunicazioni da parte degli organi regionali e provinciali, e convocare un tavolo Tecnico con i referenti di settore (protezione Civile, Croce Rossa, Unita’ di Medicina Preventiva ed Igiene del Territorio e Rappresentanti delle Forze dell’ Ordine) per sviscerare la situazione presente sul Territorio in merito alla questione Corona Virus ed adottare tutte le misure indispensabili affinché si possa tutelare senza irresponsabili superficialità, come pur avvenuto a livello nazionale dove la superficialità del governo giallo-rosso ha fatto diventare la nostra Italia la prima nazione europea per casi accertati, la salute dei cittadini paganesi e non”. Così su Facebook il consigliere di FI Nicola Campitiello.