Coronavirus: scuole e università restano aperte in Campania

Scuole chiuse: nessun provvedimento governativo.

"A conclusione della riunione in videoconferenza con il Presidente del Consiglio, i ministri e i presidenti delle Regioni, sono state acquisite le direttive del governo anche in merito alle eventuali chiusure degli istituti scolastici e universita' e allo svolgimento dei concorsi. Su indicazione della Protezione civile nazionale, del Ministero della Salute e degli altri ministeri competenti, nelle regioni dove non si sono verificati casi positivi al coronavirus (come al momento in Campania) non esiste la necessita' di bloccare la didattica. Non vi sono quindi da parte del Governo provvedimenti di chiusura di scuole e universita' che riguardano la Campania". E' quanto si legge in una nota della Regione Campania. In merito ai concorsi, la Funzione Pubblica ha confermato che "tutte le procedure attualmente in corso e gia' programmate si svolgeranno regolarmente.





























Regolari tutte le pubbliche attività.

Sia per le scuole che per i concorsi saranno attive le disposizioni gia' emanate dalla Regione Campania a livello di prevenzione. Alle Linee guida dell'ordinanza firmata ieri dal Presidente De Luca si aggiungera' un'ulteriore integrazione in base a quanto emerso a livello nazionale dalla riunione di stamattina". Domani, alle ore 16, presso l'auditorium C3 del Centro Direzionale di Napoli, e' stata convocata dal Presidente De Luca una riunione con i prefetti e i sindaci per la condivisione delle Linee Guida nazionali e regionali.















ANSA