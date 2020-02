Furti in Francia, arrestato a Nocera Inferiore

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, a seguito di attenta attività info-investigativa, nella mattinata hanno tratto in arresto P.G.A., pregiudicato di 51 anni, con origini calabresi e residente nell’agro nocerino, in esecuzione di un mandato di arresto europeo per una condanna definitiva emessa dall’Autorità Giudiziaria francese, Tribunale di Lione, per i reati di furto aggravato ed associazione a delinquere.

L’uomo infatti risulta aver fatto parte di un’associazione criminale dedita in terra francese ad una serie di furti ai danni di autotrasportatori, perpetrati lungo la rete stradale transalpina.

L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno – Fuorni, a disposizione della Presidenza della Corte di Appello di Salerno per gli adempimenti successivi finalizzati all’esecuzione della condanna.