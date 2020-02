Maiorino curerà rapporti con la Pagani Servizi

Il consigliere comunale Gianfranco Maiorino dovrà curare i rapporti tra Ente Comune e Pagani Servizi. La delega gli è stata assegnata lunedì scorso dal sindaco facente funzioni Anna Rosa Sessa

“Ringrazio il Sindaco facente funzioni Sessa e l’Amministrazione tutta per aver investito, in termini di competenza e professionalità, su di me – ha dichiarato il consigliere Maiorino-.

Ne sono onorato, considerando il momento storico per questa società, prossima ad una potenziale fusione. A tal proposito, metterò in campo quanto nelle mie possibilità e capacità per tutelare i dipendenti in servizio, sia quelli a tempo indeterminato ma soprattutto per coloro che sono vincolati da un contratto a termine”.