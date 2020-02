Nocera Inferiore. Canoni di locazione per l’annualità 2019, pubblicato bando

E’ stato pubblicato sul sito dell’Ente Comune il bando regionale sui contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’annualità 2019. La scadenza è stata fissata il 13 marzo p.v.. Il contributo deve essere richiesto esclusivamente dall’intestatario del contratto di locazione appartenente al nucleo familiare residente nell’allogio, utilizzando il modulo di domanda on line di partecipazione al bando e dallo stesso dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti e le condizioni richieste dal bando. La domanda dovrà essere compilata e presentata esclusivamente in forma telematica all’indirizzo: bandofitti.regione.campania.it. Per chiarimenti si potrà telefonare al n. 081 7967073. Per tutti gli altri dettagli si potrà scaricare l’intero bando e tutte le istruzioni collegandosi al sito del Comune www.comune.nocera-inferiore.sa.it