Nocera Inferiore. Consulta delle donne, proposta di Lupi

“Lodevole è la proposta dei colleghi consiglieri Della Mura e Della Porta di promuovere un corso di difesa personale per le donne. Può porsi quanto meno come suggerimento per rispondere ai tanti episodi di violenza domestica e di genere infatti solo nella scorsa settimana si sono verificati 6 femminicidi, un numero troppo elevato per non essere un problema innanzitutto culturale. Sulla stessa scia, sull’attenzione ai problemi di genere, deve inquadrarsi la delega e la presidenza della commissione pari opportunità alla consigliera Manuela Citarella.Ben di più potrebbe fare la Giunta Comunale, come mettere in pratica la delibera di Consiglio Comunale n°10 del 19/05/2004 per l’istituzione della Consulta comunale delle Donne”. Così in una nota il consigliere Raffaele Lupi.

“L’occasione è favorevole per rilanciare questo istituto, che comuni nostri vicini come Corbara e Sant’Egidio utilizzano a pieno, per creare socializzazione, condivisione, trasversalità e collaborazione – aggiunge-. Avere gli strumenti e non usarli è davvero un peccato, uno spreco.

Magari, anche in vista della festa della Donna, è arrivato il momento di mettere in pratica quello che sulla carta già c’è. In giornata inoltrerò formale richiesta di convocazione della 9^ Commissione Consiliare per le Pari Opportunità al fine di confrontarci sull’istituzione di questo importantissimo organo consultivo”