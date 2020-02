“Attiviamoci per prevenire la diffusione del Coronavirus, maggiore igienizzazione dei luoghi pubblici e controlli”.





















L’appello.

Il consigliere comunale Tonia Lanzetta di Nocera Inferiore alla luce dell’annuncio del Sindaco di Nocera Inferiore Torquato sul prossimo incontro con le autorità sanitarie di territorio ospedaliere e di distretto chiede l’adozione di misure precauzionali e di cautela.









“Evitando falsi allarmismi, chiedo al Sindaco quale massima autorità sanitaria locale di attivarsi per una verifica attraverso gli uffici comunali della popolazione di nazionalità cinese residente in Città consigliando una profilassi precauzionale sia a coloro che sono rientrati nel nostro paese dalla nazione di origine negli ultimi tempi, sia a coloro, anche nostri connazionali, che si sono recati in zone ad oggi apparentemente a rischio contagio, tutto ciò in ossequio alla circolare del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 e secondo le indicazioni e la collaborazione dell’azienda sanitaria locale e della Regione”.















Così il consigliere Lanzetta, dopo il messaggio affidato ai social del Sindaco Torquato sulla recente visita all’Ospedale Umberto I in ragione dell’innalzamento della soglia di attenzione.

L’invito.

“Invito, pertanto, sin da subito Torquato, quale massima autorità sanitaria, ad attivarsi adottando tutte le ulteriori misure precauzionali necessarie, anche attraverso una più frequente igienizzazione dei luoghi pubblici”, conclude il consigliere Lanzetta.