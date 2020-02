Nocera Inferiore. Domani scuole chiuse

“Il permanere della mancata erogazione d’acqua da parte di Gori Spa ancora ora in ampie parti del territorio cittadino a causa di lavori ancora in corso. La necessità di evitare perciò preventivamente disagi all’utenza qualora la situazione non dovesse sbloccarsi per tempo. Considerata altresi che l’odierna prolungata e non tempestivamente preavvisata carenza d’acqua su ampia parte del territorio con discontinuità di erogazione rende necessario una adeguata attività di pulizia dei plessi scolastici durante la giornata di domani. Si dispone la sospensione delle attività didattiche per tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani venerdì 14 febbraio su tutto il territorio comunale. Seguirà ordinanza”. Lo rende noto il sindaco Manlio Torquato.