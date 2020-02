Nocera Inferiore. Rubinetti a secco in molte zone

GORI comunica che per lavori programmati è programmata la sospensione dell’erogazione idrica da mercoledì 12 febbraio 2020 alle 14:00 a giovedì 13 febbraio 2020 alle 08:00, nelle seguenti zone del comune di Nocera Inferiore:

Via Del Parco, Via Urbulana, Via Falcone, Via Cafiero, Via F.lli Buscetto, Via Borsellino, Via Piccolomini di Aragona, Vicolo Pietraccetta, Via Calenda, Via Federico Ricco, Via Orlando, Via A. de Nicola, (Ospedale Umberto I) , Via G. Vico, Via Pucci, Via loria, Via Solimena, Via F. Dentice d’Accadia, Via Domenico Rea, Via Cicalese I tratto da incrocio via D’Alessandro, Via Napoli, Via d’Alessandro, Via de Curtis, Via E. de Filippo, Via Sant’Andrea, Via N.B. Grimaldi, Via I. Gabola, Largo S. Biagio, Largo Sant’Antonio, Piazza Zanardelli, Via A. Bosco Lucarelli, Via F. De Chiara, Via Galizia, Via Cuomo, Via di Florio, Viale S. Francesco d’Assisi, Via D. Siniscalchi, Via P. Martinez Cabrera, Via Siciliano, Via Angrisani, Via G. Matteotti , Via Petrarca, Via Buonincontro, Via degli Angeli, Via M. Levi Bianchini, Via G.B. Castaldo, Via G. Marconi, Via Pucci, Via T. L. Caro , Piazza Trieste e Trento , Via G. Canale, Via Roma, Via Dodecapoli Etrusca, Via U. De Pagani, Via Santi Felice e Costanza, Via Padre Prisco Pecoraro, Via Genovesi, e traverse

Si comunica, inoltre, che sarà predisposto il servizio sostitutivo con autobotte nella seguente strada:

• Via A. De Nicola (Ospedale Umberto I)