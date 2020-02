Nocera Superiore. Mancanza d’acqua in alcune zone

GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono previste mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione da giovedì 20 febbraio 2020 alle 06:00 a venerdì 21 febbraio 2020 alle 00:00, nelle seguenti zone del comune di Nocera Superiore:

Via Casa Pareti, Località Casa Milite, Via Lamia, Via Castagneto, Via Cupa Mileto, Via Nazionale zona Camerelle, Via Cimitero, Via Risorgimento, Via Materdomini, Via Garibaldi, Via Croce, Via del Santuario, Via Riccio, Via Croce Melloni, Viale Croce, Via Giovanni XXIII, Via Iroma