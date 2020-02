Nocera Superiore. Via della Libertà, Cuofano dà il via ai lavori della strada di collegamento

Circa 500 metri lineari di strada pronti ad una sistemazione generale: prosegue il Piano di Manutenzione strade varato dall’Amministrazione Cuofano con via della Libertà.

Si tratta di un intervento destinato a dare all’arteria di collegamento una migliore percorrenza da parte dei veicoli ed una maggiore sicurezza di attraversamento da parte dei pedoni.

Lo start dei lavori è datato lunedì 17 febbraio.

Il piano d’intervento è scandito da una prima fase di messa a quota del tracciato, da una fase-due costituita dal gettito d’asfalto sull’intera carreggiata e dallo step conclusivo con la nuova segnaletica orizzontale.

L’intervento di manutenzione è un fase collaterale e precede il Piano Strade delineato di concerto con la Provincia di Salerno e destinato a migliorare la mobilità cittadina e l’arredo urbano complessivo.

Nel dettaglio, la mappa dei lavori, di cui si attende il via libera dalla Provincia, seguirà il seguente tracciato stradale: via Firenze, via Grotti, via Portaromana, tratti di via G.Garibaldi (dall’incrocio con via Portaromana fino all’incrocio con via S.Maria delle Grazie), via S.Maria delle Grazie (dall’incrocio con via G.Garibaldi fino alla rotatoria), II traversa via L.Petrosino (dall’incrocio di via Mercato fino all’incrocio con via G.Garibaldi), via Mercato (tratto dall’incrocio con il cavalcavia ferroviario fino all’incrocio con via S.Maria Maggiore, via G.Mazzini e via G.Matteotti).

Ultima annotazione: Cuofano è in attesa dell’ok da parte dell’Ente idrico campano per l’inizio lavori alle fogne in località Camerelle.