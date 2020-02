Pagani. Campitiello(FI): “Mai aperto discussione con De Prisco”

“In merito all’ intervista rilasciata dal avv. Raffele Maria De Prisco, ex candidato Sindaco, onde evitare un clima di confusione,in merito ai presunti tavoli che avrebbe instaurato con i partiti del cdx, tra cui il partito che rappresento, Forza Italia, sento il dovere di precisare anche a nome dell altro consigliere comunale Pietro Pisacane, che NOI consiglieri di FI, benché altre figure rappresentanti il partito, hanno MAI partecipato e/o pensato almeno per il momento di aprire una discussione né con l Avv. De prisco nè con altro ipotetico candidato”. Così il consigliere comunale Nicola Campitiello replica alle dichiarazioni rese ad Agro24 da Lello De Prisco.

“Al momento siamo concentrati a traghettare nel miglior modo possibile la Citta’ alle prossime elezioni, consapevoli delle enormi difficoltà che quest’ amministrazione sta attraversando e come abbiamo fatto fin dall’ inizio continueremo ad assumerci responsabilità

nei consigli comunali e non – prosegue-. Siamo inoltre consapevoli che mancano pochi mesi alla prossima tornata elettorale e come abbiamo già ripetuto in altri comunicati, crediamo che l’ unica via possibile per ripetere l’ impresa, ingiustamente interrotta da una legge quanto meno discutibile, sia quella di creare di nuovo unità del CDX.

Pertanto in attesa di indicazioni più precise dagli organi provinciali e regionali, escludiamo nel senso più stretto della parola, la presenza di un tavolo di concertazione con l ex candidato De Prisco. Ribadiamo la nostra totale solidarietà all’ on. Gambino ed auspichiamo che quanto prima tutto possa essere messo in chiaro. Infine – conclude-, non condividiamo e lo troviamo anni luce lontano da noi, l’ACCOZZAGLIA POLITICA che si auspica l avv. De Prisco nel video,che pur di cercare quanto meno a questa tornata di arrivare al ballottaggio,di inventare una sorta di CALDERONE POLITICO nel quale ci mette dentro di TUTTO un PO’,da rappresentanti del PD a quelli dei 5 STELLE. Tra l altro approfittiamo per ricordare che se la CITTÀ e’ in DISSESTO , e’ semplicemente merito degli EX amministratori, BOTTONE e CO,tra cui il PD, che in modo scellerato ed IRRESPONSABILE hanno amministrato questa Citta’ per 5 anni. La nostra AZIONE sarà sempre finalizzata a migliorare la qualità di vita dei nostri concittadini,e non sarà MAI un’azione tesa a nascondere qualche NUMERINO pur di salvare la faccia. Noi di cdx al contrario siamo per il cdx UNITO e ci prodigheremo affinché questo possa avvenire lasciando il PD ed i 5 STELLE al loro destino di scomparsa continua”.