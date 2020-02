Pagani. Dimissioni sindaco, nota di Desiderio

“Quanto sta avvenendo a Pagani ha dell’incredibile. Stamane, un po’ prima delle dimissioni, la sindaca facente funzioni Annarosa Sessa ha emanato un decreto col quale ha fatto più di una nomina all’azienda speciale rifiuti.

In una sorta di disperato asso piglia tutto last minute, quel che resta dell’amministrazione Gambino dimostra, ancora una volta, di tenere solo ed esclusivamente alle poltrone”. Così Santino Desiderio del M5S.

“Tutto ciò è veramente vergognoso ed inaccettabile. Oramai la confusione della politica locale è diventata ordinaria a Pagani: non possiamo più assistere all’operato di tali arrampicatori sociali che si servono della politica, considerandola una lavoro più che un’opportunità per la nostra comunità – prosegue-. Ci sarà bisogno di cambiare completamente registro e impostazione per il futuro: quanto è avvenuto e sta avvenendo, è la rappresentazione dell’incapacità della gestione personale della cosa pubblica.

Agiremo in ogni sede a tutela dei cittadini paganesi, uniche vittime di questa situazione, ma anche i cittadini devono fare la loro parte mandando finalmente a casa questa classe politica!”