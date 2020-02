Pagani. Domani scuole chiuse

Domani scuole chiuse a Pagani.

Di seguito la nota del sindaco Sessa.

IL SINDACO

Considerato che:

– è convocato per domani alle ore 12.30 un tavolo tecnico, presso il Comune di Pagani, cui parteciperanno i dirigenti scolastici, l’asl, la Protezione Civile e la Croce Rossa;

– sempre domani, alle ore 16, è convocato un tavolo in Regione Campania per concertare strategie comuni atte a fronteggiare lo stato d’allerta connesso all’emergenza coronavirus;

– In attesa di indirizzi e disposizioni dagli Enti sovraordinati cui compete il coordinamento delle iniziative precauzionali in materia sanitaria di carattere extralocale;

– in via del tutto eccezionale e precauzionale

ORDINA

la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della citta di Pagani per il giorno 26 Febbraio 2020.