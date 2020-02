Pagani. Guasto improvviso, manca l’acqua

GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione da mercoledì 12 febbraio 2020 alle 17:00 a giovedì 13 febbraio 2020 alle 13:00, nelle seguenti zone del comune di Pagani:

Via De Gasperi, via corallo, via filettine, via san francesco, via san rocco, via taurano, via vicinale filettino, viale caduti di superga, traversa san rocco, traversa di via fontana,Via Barbazano, Via vicinale fiuminale, Via caduti di Nassiria, Via San rocco, Via Romana, Via Tommaso Maria fusco, Via sant anna, Via sant erasmo, Via olivella, Piazza Cirio ed in tutte le traverse della zona