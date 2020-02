Pagani. Scuola Manzoni, le decisioni della giunta

“Nonostante le dimissioni, ieri ho presieduto una giunta difficile e sofferta. Abbiamo approvato una delibera importante per il futuro dell’istituto scolastico “Manzoni”. Un atto di indirizzo che demanda agli uffici di dare avvio ad una fase di studi e prove tecniche sull’edificio scolastico per i lavori di riqualificazione da farsi.

Parte da qui il lavoro per la riapertura di un istituto storico, di fondamentale importanza per la città, per il cui sviluppo mi impegnerò sempre”. Lo scrive il dimissionario sindaco facente funzioni Anna Rosa Sessa.