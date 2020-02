Pagani. Sereno ma non troppo, dimissioni e addii

Sereno ma non troppo. A Pagani, sul fronte politico, si continuano a registrare turbolenze.

Dopo la decisione di non partecipare all’ultima riunione della giunta, ha deciso di lasciare definitivamente la squadra, guidata dal sindaco facente funzioni Anna Rosa Sessa, l’assessore Mariagrazia Cafisi. Inizialmente nominata in quota Forza Italia, era rimasta in Giunta dopo il primo rimpasto in qualità di assessore tecnico.

Ma non finisce qui ha deciso di prendere le distanze da questa esperienza amministrativa il gruppo G20.

Di seguito la nota diramata anche attraverso i social.

“L’Associazione Politico Culturale G20 Pagani, impegnata come lista elettorale in comunione con il gruppo «Azzurri», considerando gli ultimi avvenimenti politici territoriali in seno al Consiglio Comunale di Pagani, considerando le evoluzioni politico amministrative non supportate dalla comunione di entrambi i soggetti politici ( G20 e Azzurri ) ed in palese disaccordo sulle programmazioni future politico amministrative, annuncia e concretizza la naturale divisione dei due gruppi.

G20 Pagani diffida in sede pubblica, l’uso ed il nome della SUA immagine e del proprio LOGO da parte di terzi, salvo autorizzazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Senza alcuna nota polemica, riteniamo di non partecipare in questo momento. ad alcun consenso politico amministrativo della città di Pagani, ritornando alle nostre attività associative e da «polis» sul territorio, considerandoci intellettualmente e politicamente lontani anni luce da tutti gli eventi accaduti dall’inizio dell’anno 2020.

Auguriamo alle Istituzioni in campo ed alle forze politiche di maggioranza ed opposizione, una auspicabile ripresa degli intenti ed equilibri necessari per il funzionamento della «cosa pubblica» paganese”.