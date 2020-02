Pagani. Sito trattamento rifiuti. Desiderio: “Staccare la spina a questa amministrazione”

“Oramai stiamo superando il limite della decenza. Addirittura la facente funzione ipotizza un sito di “trattamento” comprensoriale dei rifiuti sul nostro territorio. È arrivato il momento di staccare la spina a questa amministrazione e soprattutto bloccare questa ennesima azione che può soltanto peggiorare la situazione già precaria per la nostra terra già martoriata sotto l’aspetto ambientale e non solo.

Vada via per il bene di Pagani”. Così il consigliere comunale del M5S Santino Desiderio.