Pagani. “Ztl diventa realtà”

“La Ztl nella città di Pagani diventa realtà. Alla firma il contratto di appalto per la realizzazione di un sistema automatico di controllo accessi alla zona a traffico limitato del Comune di Pagani”. Lo rende noto il sindaco facente funzioni Anna Rosa Sessa.

Sarà firmato, infatti, nella giornata di oggi, il contratto tra il Comune di Pagani e la società Project Automation Spa, vincitrice di gara mediante Mepa, per la “realizzazione di un sistema automatico di controllo degli accessi alla zona a traffico limitato di Pagani”.

“Il progetto prevede l’installazione di un sistema automatico di controllo degli accessi alla zona a traffico limitato in diversi punti: da Corso Ettore Padovano fino all’incrocio con Via Astarita, da Via De Vivo fino all’incrocio con Via De Rosa, da Via Marconi fino a Piazza Sant’Alfonso”, si legge in una nota.

“Un progetto importante che arriva a compimento- ha dichiarato il Sindaco FF Anna Rosa Sessa- a cui la nostra compagine di governo ha lavorato, senza sosta, fin dal suo insediamento. La nostra città avrà finalmente una zona a traffico limitato che è sinonimo di crescita e di rivoluzione culturale. Grazie a tutti coloro che, in questi mesi, si sono prodigati per raggiungere questo importante risultato”

“E’ una svolta significativa per la nostra città- ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale Vincenza Fezza- una rivoluzione socio-culturale che ci apprestiamo a vivere. Un ringraziamento a chi ha lavorato in questi mesi per raggiungere tale obiettivo che è stato fortemente sostenuto dalla nostra maggioranza”